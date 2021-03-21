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Ермак: Украина не согласится на предложения Козака по Донбассу

21 марта 2021, 16:53

Ермак: Украина не согласится на предложения Козака по Донбассу

Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия). Об этом говорится в письме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака к «нормандским советникам» в ответ на письмо Козака, передает «Украинская правда».

В письме Ермак сообщил, что украинская сторона удивлена ​​«своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».

«Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня», — пишет Ермак.

Он отметил, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Ермак отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами «нормандского формата», и ключевым пунктом Минских договоренностей.

«Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021», — говорится в письме Ермака.

Украинская сторона готова в любое время до проведения дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к неуклонному выполнению дополнительных мер от 22.07.2020 по обеспечению безусловного режима прекращения огня и урегулирования конфликта в целом, отмечается в письме.

Накануне Козак предложил коллегам по переговорам политсоветников «нормандской четверки» письменно закрепить запрет на открытие ответного огня на Донбассе без разрешения руководства. 

Козак также инициирует изменение принципа организации заседаний в Нормандском формате.

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