Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия). Об этом говорится в письме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака к «нормандским советникам» в ответ на письмо Козака, передает «Украинская правда».



В письме Ермак сообщил, что украинская сторона удивлена ​​«своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».



«Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня», — пишет Ермак.



Он отметил, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.



Ермак отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами «нормандского формата», и ключевым пунктом Минских договоренностей.



«Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021», — говорится в письме Ермака.



Украинская сторона готова в любое время до проведения дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к неуклонному выполнению дополнительных мер от 22.07.2020 по обеспечению безусловного режима прекращения огня и урегулирования конфликта в целом, отмечается в письме.

Накануне Козак предложил коллегам по переговорам политсоветников «нормандской четверки» письменно закрепить запрет на открытие ответного огня на Донбассе без разрешения руководства.



Козак также инициирует изменение принципа организации заседаний в Нормандском формате.