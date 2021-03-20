Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил коллегам по переговорам политсоветников «нормандской четверки» письменно закрепить запрет на открытие ответного огня на Донбассе без разрешения руководства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации.



В частности, предлагается обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия «без каких-либо изъятий и интерпретаций».



Эти обязательства среди прочего предполагали, что открывать ответный огонь возможно лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины или боевиков после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Однако Минобороны Украины разрешило украинским военным самостоятельно принимать решение открывать огонь «в случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни».

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Кроме того, Козак предложил коллегам по переговорам закрепить, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту «Ключевых кластеров по реализации минских соглашении», внесенному на рассмотрение 8 февраля 2021 года.



Козак также инициирует изменение принципа организации заседаний в Нормандском формате.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.