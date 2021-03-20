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СМИ: Козак предложил изменить принцип организации переговоров в Нормандском формате 

20 марта 2021, 11:53

СМИ: Козак предложил изменить принцип организации переговоров в Нормандском формате 

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак инициирует изменение принципа организации заседаний в Нормандском формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

По его словам, Козак направил соответствующие письма коллегам по переговорам в Берлин, Киев и Париж.

По данным собеседника агентства, Козак также предложил «нормандской четверке» зафиксировать обязательство Киева дать письменную позицию по выполнению Комплекса мер («Минска-2»).

Политических советники лидеров стран «нВормандской четверки» провели 18 марта видеоконференцию, во время которой обсуждалось возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

В Нормандский формат входят Украина, РФ, Франция и Германия.

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