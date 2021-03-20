Кабинет министров Укарины передал местной власти полномочия по функционированию транспорта в «красных» зонах карантина. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) каждой области будут самостоятельно принимать решения о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах «красной» зоны.
При этом местные власти не смогут регулировать:
Кроме того, отдельными решениями Госкомиссии ТЭБ и ЧС будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
В свою очередь «Укрзализныця» отметила, что будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в «красных» зонах исключительно по решению государственных или региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.