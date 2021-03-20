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Кабмин разрешил местной власти решать, что делать с транспортом в «красных» зонах

Обновлено
22 марта 2021, 14:22

Кабмин разрешил местной власти решать, что делать с транспортом в «красных» зонах

Кабинет министров Укарины передал местной власти полномочия по функционированию транспорта в «красных» зонах карантина. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) каждой области будут самостоятельно принимать решения о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах «красной» зоны.

При этом местные власти не смогут регулировать:

  • транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров, включая водителя, составляет не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции;
  • перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Кроме того, отдельными решениями Госкомиссии ТЭБ и ЧС будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

В свою очередь «Укрзализныця» отметила, что будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в «красных» зонах исключительно по решению государственных или региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.

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