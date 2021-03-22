Донецкая область по-прежнему находится в «оранжевой» зоне в связи с пандемией коронавируса, но есть условия, при которых она может перейти в более жесткий карантин, став «красной».



Как сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, коэффициент выявленных случаев инфицирования за вчерашний день был более 20%, и составил 20,5 %.



«Если этот процент на протяжении трех суток будет превышать 20%, Донецкая область будет переведена в другой цвет», – отметил Педенко.

В 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за коронавируса. Уже семь областей и Киев находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса.