В 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за коронавируса. Уже семь областей и Киев находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные минздрава.



Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 22 марта выглядит так:



«Желтая» — 6 регионов: Волынская, Запорожская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская, Херсонская области.



«Оранжевая» — 11 регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.



«Красная» — 8 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.



За сутки переместилась в «красную» зону еще одна область — Сумская.



По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.



Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что общенациональный локдаун будет введен, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина.