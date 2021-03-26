Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины к 2023 году хочет упростить доступ жителей Донецка и Луганска к публичным государственным услугам. Об этом во время коллегии Минреинтеграции сообщил заместитель министра Снавер Сейтхалилев.
Он напомнил, что на правительственном уровне был принят План цифровой трансформации Украины.
В этот план вошли 3 комплексных программы Миреинтеграции, а именно:
Как сообщалось, ранее была разработана комплексная услуга «еМалятко» и у жителей Донецка и Луганска появится доступ к этому приложению. Благодаря новому сервису родители младенцев, родившихся в отдельных районах Донбасса, смогут быстро и удобно на портале «Дія» по одному заявлению оформить ряд услуг:
Полноценный запуск «еМалятко» чиновники обещают в апреле.
К тому же полноценный запуск виртуальных мобильных номеров планируется в первом полугодии 2021 года.