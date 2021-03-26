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Украина хочет перевести в онлайн все свои услуги для жителей Донецка и Луганска к 2023 году

26 марта 2021, 19:31

Украина хочет перевести в онлайн все свои услуги для жителей Донецка и Луганска к 2023 году

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины к 2023 году хочет упростить доступ жителей Донецка и Луганска к публичным государственным услугам. Об этом во время коллегии Минреинтеграции сообщил заместитель министра Снавер Сейтхалилев.

Он напомнил, что на правительственном уровне был принят План цифровой трансформации Украины.

В этот план вошли 3 комплексных программы Миреинтеграции, а именно:

  • Цифровая трансформация доступа к публичным услугам переселенцев и лиц, проживающих на неподконтрольных территориях
  • Цифровая трансформация в сфере защиты прав и свобод человека
  • Цифровая трансформация восстановления и развития регионов, прилегающих к неподконтрольным территориям.

Как сообщалось, ранее была разработана комплексная услуга «еМалятко» и у жителей Донецка и Луганска появится доступ к этому приложению. Благодаря новому сервису родители младенцев, родившихся в отдельных районах Донбасса, смогут быстро и удобно на портале «Дія» по одному заявлению оформить ряд услуг:

  • Государственную регистрацию рождения и определения происхождения ребенка
  • Присвоение номера налогоплательщика
  • Присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

Полноценный запуск «еМалятко» чиновники обещают в апреле.

К тому же полноценный запуск виртуальных мобильных номеров планируется в первом полугодии 2021 года.

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