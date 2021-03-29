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ЦИК назвал явку на довыборах в Раду: в Донецкой области чуть более 20%

29 марта 2021, 07:54

ЦИК назвал явку на довыборах в Раду: в Донецкой области чуть более 20%

Явка избирателей на № 50 в Донецкой области, где 28 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 20,99% по состоянию на 20:00. На округе № 87 на Ивано-Франковщине явка составила 35,05%.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Ранее явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 16:00 составляла 16,18% и 23,72% соответственно, а по состоянию на 12:00 — на округе № 50 было 8,2%, а на округе № 87 — 7,71%.

Согласно данным экзитпола, на округе Донетчины уверенно побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов, набрав 65,5%.

На округе Ивано-Франковщины, по данным экзитпола, с минимальным отрывом побеждает представитель партии «За будущее» Александр Шевченко — 32,4%. Представитель «Свободы» Руслан Кошулинский набрал 31,6%, а кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк — 29,4%.

Официальные результаты выборов на двух округах должны назвать не позднее 12 апреля.

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