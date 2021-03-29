Bellingcat назвал граждан России, причастных к пыткам в донецкой тюрьме «Изоляция»

Расследователи международной группы Bellingcat установили личности граждан России, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция», которая находится в неподконтрольном Украине Донецке и подконтрольна «МГБ» при группировке «ДНР». Об этом сообщил журналист, бывший пленник Станислав Асеев.



По данным Bellingat к пыткам в «Изоляции» причастны эти люди с российскими паспортами:

Кривонос Юрий Сергееви 29.12.1978 года рождения, позывной «Толстый». Он занял место Дениса Куликовского (Палыча) на месте куратора «Изоляции»;

Бутенко Владимир Владимирович 17.05.1980 года, позывной «Бут» — «правая рука Кривоноса, один из старших по смене»;

Еремичев Руслан Владимирович 15.07.1979 года, позывной «Ермак». Асеев назвал его «главным любителем молодых девочек в «Изоляции».

Все трое родились в Донецкой области, но получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.



«Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД», — подчеркнул Асеев.

Тюрьма «Изоляция» находится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюрьма отличается от обычного следственного изолятора «ДНР» более суровыми условиями содержания и пытками. Кроме того, такой тюрьмы в системе ОРДО формально не существует, что используют боевики для «внесудебных» задержаний. Вместе с проукраински настроенными жителями там сидят бывшие «военнослужащие ДНР». Также в «Изоляции» практикуют принудительные работы.



В прошлом году министерство иностранных дел Украины начало информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».