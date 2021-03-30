Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла за основу и в целом законопроект №5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены приостанавливать деятельность в «красных» зонах карантина. В частности, речь идет о выплате помощи в сумме 8 тысяч гривен.



Проект закона «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19», поддержали 312 народных депутатов.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов и будут предназначаться застрахованным лицам (физлицам-предпринимателям – ФОПам или наемным работникам), которые теряют часть зарплаты или дохода из-за введения усиленных карантинных ограничений.



«Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет – это гарантированная сумма 8 тысяч гривен, и местные бюджеты – в размере, который определят местные органы власти», – сообщила заместитель главы Офиса президента по вопросам экономической политики Юлия Свириденко, представляя законопроект.



Документом предусмотрено, что ФОПы или их наемные работники имеют право обратиться с заявлением о выплате помощи в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующей административно-территориальной единицы усиленных противоэпидемических ограничений, связанных с распространением COVID-19.

По состоянию на 29 марта в «красную» зону карантина вошли уже десять областей и город Киев, в том числе: Черниговская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.