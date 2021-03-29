Министерство здравоохранения отнесло Черниговскую область в «красную» зону эпидемической опасности. Таким образом, по состоянию на 29 марта в такой зоне карантина находится уже десять областей и город Киев.



Ограничения в соответствии с «красной» зоной начинают действовать на Черниговщине с сегодняшнего дня.



Также в этом списке остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и Киев.

«Оранжевый» уровень опасности действует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей. «Желтый» — в Херсонской области.

За воскресенье, 28 марта, в Украине выявили 8 346 заболевших коронавирусом. При этом 2 875 человек выздоровели, а 178 умерли.