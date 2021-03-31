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«Результат через полчаса». Экспресс-тестами на КПВВ под Донецком воспользовались 1200 человек

31 марта 2021, 15:23

«Результат через полчаса». Экспресс-тестами на КПВВ под Донецком воспользовались 1200 человек

Экспресс-тестами на антиген коронавируса на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком воспользовались уже около 1200 человек. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга 31 марта.

По его словам, результат тестирования пересекающий пункт пропуска получает уже через полчаса.

«Те, кто прошли тестирование, получили результат через полчаса и были сняты с [учета самоизоляции] приложения "Вдома"», — отметил чиновник.

Экспресс-тестирование на КПВВ «Новостроицкое» началось 15 января. Воспользоваться бесплатным экспресс-тестом может любой гражданин, который приезжает на подконтрольную Украине территорию.

КПВВ «Новостроицкое» работает только по понедельникам и пятницам. В остальные дни работу пункта пропуска блокирует группировка «ДНР».

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