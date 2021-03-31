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Виртуальные мобильные номера для жителей ОРДЛО станут доступны к июлю

31 марта 2021, 15:46

Виртуальные мобильные номера для жителей ОРДЛО станут доступны к июлю

Услугу «виртуальный мобильный номер» для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя планируют запустить к июлю текущего года. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Минреинтеграции прошло совещание с участием представителей Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, операторов ООО «Лайфселл», ООО «Атлантис Телеком».

«Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами с ВОТ является одним из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года. Одной из ее главных преимуществ является упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона, в первую очередь в сфере административных, медицинских и банковских услуг», – отметил замглавы Минреинтеграции Снавер Сейтхалилев.

Ранее сообщалось, что Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Это позволит жителям неподконтрольных территорий с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного принимать и осуществлять звонки, получать и отправлять SMS-сообщения без наличия физической SIM-карты.

Кроме того, планируется, что все государственные услуги в онлайн-формате будут доступны для жителей временно неподконтрольных территорий до 2023 года. В частности сейчас в приложении «Дія» уже в наличии справка ВПЛ, тестируется услуга «еМалятко» для жителей ОРДЛО и Крыма, рассматривается алгоритм предоставления возможности для граждан подавать онлайн-заявление на получение компенсации за разрушенное жилье, получение помощи, правовую защиту и другие услуги.

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