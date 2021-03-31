Группировка «ЛНР» выдала 600 тысяч своих «паспортов». Об этом сообщает «центр общественных связей МВД ЛНР».



Обладателем 600-тысячного «документа» стал школьный учитель географии из Первомайска Иван Мосейко 1954 года рождения.



Как сообщается, 31 марта ему в торжественной обстановке вручили «паспорт» и «ценный подарок от министра внутренних дел», – говорится в сообщении.

Ранее группировка «ДНР» заявила, что выдала более 655 тысяч «паспортов», и еще 215,5 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донетчины получили российские паспорта.



Органы прокуратуры Донецкой и Луганской областей начали уголовные производства по фактам принудительной «паспортизации», организованной группировками «Л-ДНР». Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.