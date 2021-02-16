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На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ

16 февраля 2021, 15:22

На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ

Группировка «ДНР» выдала более 655 тысяч «паспортов», и еще 215,5 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донетчины получили российские паспорта. Такие данные сообщила «миграционная служба МВД ДНР».

«Подразделениями миграционной службы министерства внутренних дел ДНР с марта 2016 года был выдан 655 091 паспорт республики», – цитируют «МВД» сепаратистские интернет-ресурсы.

Как сообщается, только с начала года «паспорта ДНР» получили 36 761 человек.

Также, по данным «миграционной службы», с начала текущего года выдано 21 668 паспортов Российской Федерации, а в общей сложности российские паспорта с начала их выдачи получили 215 519 человек. 

Кроме того, 7926 жителей неподконтрольной Донетчины оформили российский заграничный паспорт.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

Органы прокуратуры Донецкой и Луганской областей начали уголовные производства по фактам принудительной «паспортизации», организованной группировками «Л-ДНР». Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. 

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