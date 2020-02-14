Прокуратура начала производство по факту выдачи «паспортов» на неподконтрольной Донетчине

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации», организованной группировкой «ДНР». Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Представители самопровозглашенных органов, которые при поддержке и под контролем Российской Федерации узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированной территории, ввели незаконную выдачу "паспортов "ДНР"". Отказ от получения указанных псевдо-документов лишает жителей, которые остаются проживать на территории отдельных районов Донецкой области, возможности трудоустройства, получения социальных выплат и фактически лишает их средств существования», — говорится в сообщении.



В прокуратуре подчеркивают, что такие действия — нарушение статтьи 52 Женевской конвенции от 12.08.1949 года «О защите гражданского населения во время войны».



Отмечается, полученные доказательства будут переданы Украине в Офис прокурора Международного уголовного суда.



Ранее прокуратурой Луганской области начато уголовное производство по факту принудительной «паспортизации», организованной группировкой «ЛНР».