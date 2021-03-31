Выплату помощи в связи с карантином физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) начнут в ближайшие недели. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, в Кабмине технически готовы начать выплаты.



«Насколько я помню, в законе написано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процесс. Я думаю, через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно немного доработать технологический процесс, но это уже займет немного времени», – сказал Федоров.



Он отметил, что в Украине уже есть подобный успешный опыт.



«482 тысячи предприятий получили выплаты через "Дію". Ждем решения правительства и будем запускать», – подчеркнул глава Минцифры.



На заседании Кабинета министров 31 марта премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручения относительно выплаты по 8000 гривен ФОПам и наемным работникам тех бизнесов, которые попали под ограничения «красных» зон карантина.



«Дал поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через "Дію". Минрегиону поручил координировать работу с местной властью, которую мы призываем участвовать и также поддержать бизнес в пределах своего региона», – сообщил Шмыгаль.