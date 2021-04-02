В течение последних нескольких дней в результате осложнений из-за COVID-19 умерли 14 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Четыре летальных случая зарегистрировано в Краматорской громаде, 3 — в Славянской ТГ, 2 — в Угледарской ТГ, по 1 — в Соледарской, Хлебодаровской, Николаевской, Часовоярской и Бахмутской ТГ.



За прошедшие сутки, 1 апреля, лаборатории сообщили о еще 852 больных, среди которых 48 детей.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 60 542 случая заболевания COVID-19, Из них 47 103 человека выздоровели, 1293 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 145 новых случаях заболевания COVID-19 и восьми летальных случаях за минувшие сутки.

В Украине 1 апреля выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.