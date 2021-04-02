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Донетчина стоит на пороге «красной зоны» карантина, заявил глава Донецкой ОГА

02 апреля 2021, 14:59

Донетчина стоит на пороге «красной зоны» карантина, заявил глава Донецкой ОГА

На сегодня Донетчина находится в «оранжевой зоне» по распространению коронавируса, но эпидситуация быстро меняется. Если существующие тенденции сохранятся, регион скоро войдет в «красную» зону карантина. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске.

Он отметил, что если оценивать по методике, когда три дня подряд будет превышение по трем показателям перехода к усиленным ограничениям, то область войдет в «красную» зону.

«Сейчас по двум показателям мы превышаем. Это эпидпорог, он составляет у нас 150,8, почти 151%. И коэффициент выявления новых случаев заболевания – три дня подряд в среднем на 3% область превышает гранично допустимый показатель. По третьему показателю, который является критерием перехода в зону с более строгими карантинными ограничениями, – уровень госпитализаций – фиксируем уже два дня подряд превышение гранично допустимой отметки. 31 марта было превышение на 0,9, а 1 апреля – на 1,6. То есть уровень госпитализаций сейчас – 61,6 на 100 тысяч населения», – рассказал о ситуации Кириленко.

Он подчеркнул, что темпы заболеваемости поражают, поскольку только за март-месяц в регионе зафиксировано 12 тысяч новых случаев коронавируса, а это более 20% больных за все время с начала пандемии.

«Готовность медицинской системы и занятость койко-мест – все контролируется, и сегодня все медучреждения позволяют даже такой мощный удар заболевания выдержать. Но цифры поражают, потому еще раз подчеркиваю важность соблюдения правил индивидуальной защиты, потому что много случаев и с учетом мутаций штаммов вируса, и случаев, когда люди болеют не только повторно, но и в третий раз», – резюмировал глава Донецкой ОГА.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 60 542 случая заболевания COVID-19, Из них 47 103 человека выздоровели, 1293 — умерли.

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