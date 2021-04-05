Украинская делегация не поедет в Минск для участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы даже после окончания пандемии. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он подчеркнул, что Украина откажется направлять своих представителей для очных переговоров в ТКГ в Минск, если поступит такое предложение.



«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другое место», — сказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.



Такое решение связано с недоверием белорусской стороне, уточнил министр.



«Поскольку страна Беларусь сегодня находится под влиянием РФ, конечно, что для нас нет доверия к этой территории. И вы видите, что там доминирует мнение пророссийского направления и антиукраинского характера», — объяснил он.

Заседания ТКГ проходят в формате видеоконференций в связи с пандемией коронавируса. При этом осенью украинская сторона заявляла, что делегаты Киева в ТКГ не поедут в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.



В августе 2020 года глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию.





