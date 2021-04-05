Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Киев не будет направлять делегатов в Контактной группе в Минск

05 апреля 2021, 23:57

Резников: Киев не будет направлять делегатов в Контактной группе в Минск

Украинская делегация не поедет в Минск для участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы даже после окончания пандемии. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Украина откажется направлять своих представителей для очных переговоров в ТКГ в Минск, если поступит такое предложение.

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другое место», — сказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Такое решение связано с недоверием белорусской стороне, уточнил министр.

«Поскольку страна Беларусь сегодня находится под влиянием РФ, конечно, что для нас нет доверия к этой территории. И вы видите, что там доминирует мнение пророссийского направления и антиукраинского характера», — объяснил он.

Заседания ТКГ проходят в формате видеоконференций в связи с пандемией коронавируса. При этом осенью украинская сторона заявляла, что делегаты Киева в ТКГ не поедут в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.

В августе 2020 года глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию.


Еще по теме

Люди
Алексей Резников
Прочее
Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
все новости
00:06
В ближайшие дни Украина объявит о контракте на еще 10 миллионов доз вакцины от ковида, обещает Степанов
23:57
Резников: Киев не будет направлять делегатов в Контактной группе в Минск
23:42
«Нет доверия». Украина против заседаний ТКГ в Минске после отмены карантина
22:42
Боевики ранили бойца ООС под Авдеевкой. Он скончался в больнице
22:26
Зеленский призвал Великобританию увеличить присутствие НАТО в регионе
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
21:05
ОАСК зарегистрировал иск «Партии Шария» против СБУ
20:43
Степанов: Число заболевших COVID-19 скоро может достигнуть 25 тысяч в сутки
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
19:35
РФ уверяет США, что не дестабилизирует ситуацию на Донбассе
19:21
Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин
19:05
Путин подписал закон, который позволит ему дальше баллотироваться в президенты РФ
18:21
Штаб зафиксировал 1 нарушение режима «тишины» со стороны боевиков
18:06
ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины
17:00
АМКУ оштрафовал «Google Украина» на миллион гривен
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция