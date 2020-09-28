Резников заявил, что из-за Лукашенко не поедет в Минск на переговоры по Донбассу

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников заявил, что он и другие члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не поедут на переговоры в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту главы Беларуси. Об этом он сказал во время онлайн-встречи, которую транслировала Ассоциация правоведов Украины.



Резников подчеркнул, что на сегодня не существует альтернативы Минским договоренностям, однако «Минск не является площадкой, которая решает, закончится ли война на Донбассе и будет ли деоккупирован Крым».



Поэтому по мнению замглавы делегации в ТКГ, вопрос смены площадки для переговоров уже актуален.



«Понятно, что после того, как Украина официально не признала результаты выборов президента в Беларуси, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут на переговоры», — заявил вице-премьер.



При этом переговоры в режиме видеоконференции продолжатся, сообщил он.



Резников отметил, что поддерживает идею смены формата переговоров, в том числе, включение в процесс урегулирования стран-участниц Будапештского меморандума, однако это решение должно приниматься «нормандской четверкой».



«Такие страны как Объединенное Королевство, США и Канада могли бы быть хорошими партнерами Украины, если бы эта площадка рождалась. Возможно, это когда-то произойдет, но сегодня живой альтернативы нет», — заключил политик.

В среду, 23 сентября, состоялась закрытая церемония «инаугурации» Александра Лукашенко, проведение которой заранее не анонсировалось.



Украина не признала легитимность Лукашенко в качестве президента. Также о непризнании уже заявили США, Канада, Великобритания и восемь стран Евросоюза, включая Германию.



В середине августа глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.



Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.