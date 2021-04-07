Реконструкция бассейна в Мариуполе / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Мариуполе в рамках программы «Большое строительство» начались работы по реконструкции бассейна «Нептун», сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



В здании бассейна, построенном еще в 1970 году, на сегодня уже выполнен демонтаж старых коммуникаций, устройство витражей, утепление фасадов, монтаж электрических сетей.

Проектом предусмотрено обустройство 50-метрового бассейна, детского бассейна, тренировочных спортзалов. Сейчас выполняются работы по расширению чаши бассейна, демонтаж плитки, железобетонных конструкций, укладка гипсокартона в раздевалках и в лестничных маршах.

По информации ДонОГА, в обновленном сооружении планируют создать условия для занятий пятью олимпийскими видами спорта: плаванием, прыжками в воду, водным поло, синхронным плаванием и прыжками на батуте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Мариуполе построят 50-метровый олимпийский бассейн, но при этом напомнил мэру города Вадиму Бойченко о его обещании обновить набережную. Мариупольский городской голова обратился к президенту с просьбой включить в программу «Большое строительство» бассейн в Мариуполе.