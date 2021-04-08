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«ЛНР»: 28 новых заболевших COVID-19 и один умерший

08 апреля 2021, 09:48

«ЛНР»: 28 новых заболевших COVID-19 и один умерший

В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки, 7 апреля, зафиксировано 28 новых случаев заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Подробную информацию о распространении коронавируса в ОРЛО «ЛНР» не сообщает.

В группировке утверждают, что за все время пандемии болезнью COVID-19заболели 3913 человек. Из них 3231 пациент выздоровел, 338 — умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За среду, 7 апреля, в Украине выявили 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 032 человека, а умерли 464.

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