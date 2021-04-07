Президент Владимир Зеленский на этой неделе планирует посетить Донбасс. Визит состоится на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.



По данным издания «РБК-Украина», визит главы государства на Донбасс будет в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля. Источники «Новостей Донбасса» также подтверждают данную информацию.



Вместе с Зеленским отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 апреля зафиксировала не менее 16 657 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них 5 816 взрывов, 1 721 пролетевший неопределенный боеприпас, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, а также не менее 8 869 очередей и выстрелов.



За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из них погиб во время минометного обстрела, а другой – в результате подрыва на взрывчатке. За 5 апреля на Донбассе погибли еще двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.