Кремль не дал согласие на переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.



«Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался», — сказал он в интервью LB.ua.



Жовква напомнил, что сейчас планируется разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Говоря о возможности проведения полноценного саммита лидеров Нормандского формата, Жовква отметил, что вопрос не в датах. «Конкретно одна страна не хочет проведения этого саммита. Это — Россия. Потому что когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать», — подчеркнул он.



Кроме того, замглавы ОП уверен, что РФ нечего сказать. «Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. Да и здесь мы видим, что он постоянно нарушается», — подчеркнул он.



При этом, по мнению Жовквы, нельзя сказать, что Минский и Нормандский форматы заблокированы, потому что проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров «четверки». «Однако складывается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Наверное, они ей не нужны», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин 30 марта в формате видеоконференции провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили множество тем, одной из которых стало урегулирование конфликта на Донбассе.



В Киеве не увидели проблемы в общении лидеров трех стран на разные актуальные темы при этом указали, что никакие вопросы по поводу Украины не могут и не будут решаться без Украины.