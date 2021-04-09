Сегодня, 9 апреля, Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты выборов в округе №50 в Донецкой области. Избранным народным депутатом объявлен Андрей Аксенов, передает пресс-служба ЦИК.



За него проголосовали 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.



Вместе с тем в ЦИК сочли необходимым обратить внимание на отдельные вопросы касательно Андрея Аксенова, учитывая большое количество обращений и призывов не допустить его регистрацию народным депутатом Украины.



В ЦИК отмечают, что закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» четко определяет перечень оснований для отказа в регистрации кандидата в народные депутаты Украины и отмены его регистрации, и этот перечень является исчерпывающим. Обвинение любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждение уголовного дела не является основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата в народные депутаты, если нет решения суда.



В ЦИК указали, что вопрос отмены регистрации Андрея Аксенова был предметом судебного разбирательства, однако по его результатам судами было констатировано отсутствие оснований для отмены его регистрации как кандидата в народные депутаты Украины.



Кроме того, в ЦИК сослались на то, что законодательством Украины не предусмотрена отмена регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока это лицо является гражданином Украины.



«Это же касается и установления результатов выборов, признания лица избранным и последующей регистрации депутатом. В данном случае законодательство Украины не предусматривает механизмов для несовершения комиссией указанных действий. Вопрос о наличии двойного гражданства или причастности отдельных лиц к антигосударственной деятельности выходят за пределы компетенции комиссии и лежат в плоскости ответственности других государственных органов», – подчеркивают в ЦИК.

По результатам довыборов в парламент 28 марта 2021 года на округе № 50 победу одержал кандидат партии «Порядок», мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он набрал более 65% голосов при явке около 21%.



«Новости Донбасса» писали, что Аксенова связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и местными элитами.



Аксенов известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию. Также он отрицал наличие российского паспорта, указывая, что информация об этом не доказана.



До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова тем, что их вырвали из контекста СМИ. Поддержку «референдума» он отрицает.