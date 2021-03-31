В Раде пообещали отреагировать, если у Аксенова найдут российский паспорт

Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения информации о наличии российского гражданства у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент на округе № 50 в Донецкой области.



Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.



«Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».



По мнению первого вице-спикера, «так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины».



Относительно возможной причастности Аксенова к организации сепаратистского псевдореферендума «ДНР» весной 2014 года, Стефанчук убежден, что это должно также быть «удостоверено соответствующим юридическим фактом, а лицо, которое этим занималась, соответственно, должно быть ограничено в правах».



Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие факты должна подтвердить Служба безопасности Украины.

По результатам довыборов в парламент 28 марта 2021 года на округе № 50 победу одержал кандидат партии «Порядок», мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он набрал более 65% голосов при явке около 21%.



«Новости Донбасса» писали, что Аксенова связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и местными элитами.



Аксенов известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию. Также он отрицал наличие российского паспорта, указывая, что информация об этом не доказана.



До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова тем, что их вырвали из контекста СМИ. Поддержку «референдума» он отрицает.