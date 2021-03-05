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Ахметов против Медведчука. Рассказываем о донбасской интриге на довыборах в Раду

Дмитрий Никитенко
06 марта 2021, 08:00

Ахметов против Медведчука. Рассказываем о донбасской интриге на довыборах в Раду

Довыборы в парламент состоятся 28 марта Довыборы в парламент состоятся 28 марта

Промежуточные выборы народного депутата на округе № 50 в Донецкой области с центром в Покровске (бывший Красноармейск) сведутся к соперничеству кандидатов, выдвинутых структурами бизнес-империи Рината Ахметова и популярной в регионе партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Причем проахметовская кандидатура получила поддержку местных групп влияния, которые не хотят победы выдвиженца ОПЗЖ и уже работают против него. Но высокий партийный рейтинг дает тому серьезную фору над соперниками. Обеим сторонам очень важна победа своего кандидата, в том числе, в разрезе большой политики, и хватает ресурсов. Отдельная интрига — за кого сыграет власть.

Показательное отсутствие

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила прием документов на участие в кампании в округе № 50. Из собственных источников в ЦИК «Новости Донбасса» узнали, что по округу точно не пойдут народный депутат нескольких созывов, бывший член Партии регионов Евгений Геллер, жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко и депутат Покровского горсовета от Молодежной партии Сергей Андрийченко. От них не было заявок в Центризбирком.

Геллер со скандалом выиграл на округе выборы 2014 года, но в парламентскую кампанию 2019-го он баллотировался по списку партии «Оппозиционный блок» (ОБ). В тот момент это был совместный политический проект бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, на которого после разрыва с донецким олигархом ориентируется Геллер. ОБ, впрочем, не прошел в Верховную Раду. А на округе №50 тогда победил выдвинутый Оппоблоком городской голова Покровска Руслан Требушкин, которого собеседники в этой партии называют лояльным к Геллеру. Выборы вышли скандальные: на месте не удалось установить результаты голосования, бюллетени с избирательной документацией под присмотром полицейского спецназа доставили авиацией в ЦИК, где провели собственный подсчет и установили окончательный результат.

На выборах 2014-го Требушкин публично поддержал Геллера. Будучи депутатом, Требушкин был готов помочь и Коломойскому. Вместе с несколькими депутатами, он открыл свою общественную приемную в штаб-квартире олигарха — бизнес-центре «Миллениум» в центре Киева. А это популярный заслон от обысков для серьезных людей. В общем неудивительно, что в 2019 году переизбрался мэром Покровска Требушкин от еще одного политпроекта, связываемого с Коломойским — «За майбутнє».

А вот на довыборах по своему бывшему округу городской голова сделал неожиданную политическую ставку, но об этом позже.

Разговоры о возможном участии в довыборах Оксаны Марченко пошли после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях к ней и ее супругу народному депутату от ОПЗЖ Медведчуку и ее заявления о приходе в политику. Даром что партия Медведчука уже выдвинула в округе руководителя своего молодежного крыла, генпродюсер телеканала «112 Украина» Артема Марчевского. Однако Марченко еще могла пойти самовыдвиженкой (и ее бы все равно связывали с ОПЗЖ), но этого не произошло.

Оксана Марченко объявила о походе в политику на следующий день после решения СНБО о санкциях

Бизнесмен Андрийченко завел на последних местных выборах в Покровский горсовет собственную фракцию малоизвестной Молодежной партии из 6 депутатов, включая себя самого. У него сложные отношения с Требушкиным и очевидное желание увеличить свое влияние, в том числе в политической плоскости. Он и сам в какой-то степени провоцировал слухи о планах баллотироваться в этот раз (предыдущие две кампании он пропустил). В эфире собственного телеканала «Капри» на откровенную подачу ведущей о выборах Андрийченко ответил, что-де не определился. Но у него есть «множество проектов», которые он бы хотел реализовать со своей командой «в ближайшее время на уровне городов (имеются в виду Покровск, Мирноград и Доброполье, которые входят в округ №50) и сел».

«Люди уже убедились, что человек, который представляет наш регион, должен быть либо местным, либо работать на округе ранее, чтобы проблемы наших городов и сел были для него не новы, и он знал четкий план их решения», — заявил Андрийченко.

По нашей информации, заявку на участие в выборах он так и не подал. Косвенно бизнесмен уже включился в избирательную кампанию. Его медиа-ресурсы атакуют ОПЗЖ и кандидата от этой партии Марчевского, не всегда его называя, но всем все понятно. Почему именно этого кандидата — отдельный разговор.

Местные объединяются

Марчевский может собрать много голосов на округе, так как ОПЗЖ имеет высокий рейтинг на Донбассе. Согласно замерам Киевского международного института социологии, проведенным в начале февраля, уровень поддержки партии в регионе составляет 51,5% среди определившихся с выбором респондентов (31,9%). Следующие по шкале популярности — ОБ и «Европейская солидарность», у которых чуть более 9% (5,6%).

Собеседник «Новостей Донбасса» среди народных депутатов, избранных по региону, считает, что партийный рейтинг будет главным подспорьем Марчевскому, который может рассчитывать, часть поддержки перейдет к нему. Его слабое место — отсутствие «привязки» к округу: Марчевский живет и работает в Киеве.

«А у нас [на Донбассе] голосуют за своих. Поэтому он серьезный соперник из-за своей партийной принадлежности, но победит кто-то из местных кандидатов», — настаивал народный депутат в разговоре не под запись.

Реклама Артема Марчевского на округе № 50

В 2019 году Марчевский пытался избраться в округе № 60 с центром в Волновахе и, несмотря на киевскую прописку, стал вторым после самовыдвиженца Дмитрия Лубинца, который принадлежит к местной влиятельной семье. Как говорят источники в ОПЗЖ, Марчевский полагает, что в этот раз рейтинг партии вкупе с активной работой на округе таки выведут его в дамки.

Считают по-другому в лагере его самого «ресурсного» соперника — городского головы Доброполья Андрея Аксенова. Он будет баллотироваться от партии «Порядок» — одного из местных политпроектов группы влияния Ахметова. Возглавляет партию внефракционный народный депутат Муса Магомедов, который до избрания в Раду руководил Авдеевским коксохимзаводом, входящим в группу компаний «Метинвест», которая управляется Ахметовым и его бизнес-партнером Вадимом Новинским.

«Порядок» имеет самую большую фракцию в Покровском горсовете — 14 депутатов. А первый кандидатом ее избирательного списка был председатель областной партячейки Леонид Байсаров, который сам не взял депутатский мандат.

Многолетний руководитель местного градообразующего предприятия — шахтоуправления «Покровское», перешедшего в собственность группы Ахметова, побеждал на округе в 2012 году, а сейчас поддержал Аксенова.

Но не он один.

Реклама Андрея Аксенова на округе № 50

«Аксенов дружит с [внефракционным народным депутатом] Викторией Гриб, которая выходец из структур ДТЭК и на хорошем счету у Ахметова. Она, в частности, лоббировала выдвижение Аксенова», — говорит собеседник, близкий к руководству Оппоблока.

На стороне этого кандидата будут играть также городские головы Мирнограда (бывший Димитров) Александр Брыкалов и... Покровска Руслан Требушкин, оказавшийся вполне договороспособным. Админресурс в Доброполье Аксенов, понятное дело, сможет обеспечить самостоятельно.

На съезде «Порядка» поддержал Аксенова и бизнесмен Андрийченко, показав неслучайность своих атак на кандидата от ОПЗЖ и агитации за местных кандидатов. Кстати, второй телеканал в Покровске «Орбита» принадлежит «Метинвесту».

Как писали «Новости Донбасса», медиахолдинг, в который входит телеканал Марчевского «112 Украина», открыл корпункты во всех крупных городах округа. По информации издания, закрытие телеканалов из-за санкций СНБО на их работу не повлияло.

Плюсом Аксенову, конечно, будет опыт баллотирования на округе в прошлую парламентскую кампанию, когда он проиграл Требушкину менее тысячи голосов.

Новый проект олигарха

Выбор структур Ахметова в пользу мэра Доброполья имеет несколько объяснений из уст информированных собеседников. Во-первых, сам Аксенов якобы давно хочет попасть в парламент и готов обменять на депутатский значок даже кресло мэра, хотя ради него покинули Раду Требушкин и не только. Во-вторых, более подходящей, потенциально выигрышной кандидатуры у ахметовских структур в регионе на этот округ якобы не нашлось.

А победа Аксенова будет подана как успех партии «Порядок», которая может стать основой для нового национального политпроекта донецкого олигарха. Победить в лице Марчевского группу влияния Медведчука, чьей креатурой тот является, якобы даже не цель. При том что плохие отношения между Медведчуком и Ахметовым — притча во языцех.

Но и для ОПЗЖ положительный результат Марчевского сейчас очень нужен. Партия, а точнее группа Медведчука, переживает острый конфликт с Офисом президента Владимира Зеленского. Если кандидат выиграет, он не только усилит парламентскую фракцию — вторую по численности в Раде, но и покажет незыблемость позиций партии на проблемном для самой команды Зеленского Донбассе.

Президентская партия «Слуга народа» (СН) выдвинула по округу главу Покровской райгосадминистрации Андрея Бондаренко, но невысокий рейтинг СН на Донбассе — 5,4% среди определившихся респондентов — дает слабую надежду на успех.



От еще одной парламентской партии «Европейской солидарности» идет подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко. Она родом из Горловки Донецкой области, но со студенческих лет живет в Киеве.

Кандидаты от партии «Голос» — предприниматель из Краматорска Юлия Гакова, от «Батькивщины» — безработная Лариса Ревва.

На последних местных выборах вторая тогда еще управляющая делами исполкома Мирноградского горсовета баллотировалась на мэра своего города от ОПЗЖ и проиграла победителю Брыкалову менее 200 голосов.

По данным КМИС, уровень поддержки «Голоса» на Донбассе — почти 3% среди тех респондентов, кто определился с выбором, «Батькивщины» — 5,6%. Партия «За майбутнє», у которой есть депутатская группа в парламенте, своего кандидата по округу № 50 не выдвинула.

Редакция может не разделять мнение автора

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