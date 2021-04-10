Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал обострение конфликта на Донбассе и военное присутствие России присутствия вблизи границ Украины. По его мнению, причиной может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.



«Стратегической целью Российской Федерации относительно Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития», — заявил министр.



Он считает, что для этого Россия может применить и вооруженную силу — демонстративно перед ведущим государствам Запада. Но это возможно лишь после принятия решения «на самом высоком уровне в Кремле».

По мнению министра, поводом для возобновления активной вооруженной агрессии РФ против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинение Украины в нарушении русскоязычных или «новообращенных» граждан РФ в связи с массовой раздачей паспортов РФ.



При этом Таран считает, что ситуацию можно урегулировать политико-дипломатическим путем.



«Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», — отмечено в заявлении.



Также он считает, что против России нужно усилить санкции, более тесно сотрудничать в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря.



Глава Минобороны также подчеркнул, что наиболее убедительным и действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества является «ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе».



Таран подчеркнул, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение Плана действия относительно членства в НАТО (ПДЧ) в нынешнем году.



«Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО», — заявил министр обороны.