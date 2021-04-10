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Таран высказался о НАТО и угрозах со стороны России

10 апреля 2021, 12:35

Таран высказался о НАТО и угрозах со стороны России

Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал обострение конфликта на Донбассе и военное присутствие России присутствия вблизи границ Украины. По его мнению, причиной может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.

«Стратегической целью Российской Федерации относительно Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития», — заявил министр.

Он считает, что для этого Россия может применить и вооруженную силу — демонстративно перед ведущим государствам Запада. Но это возможно лишь после принятия решения «на самом высоком уровне в Кремле».

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По мнению министра, поводом для возобновления активной вооруженной агрессии РФ против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинение Украины в нарушении русскоязычных или «новообращенных» граждан РФ в связи с массовой раздачей паспортов РФ.

При этом Таран считает, что ситуацию можно урегулировать политико-дипломатическим путем.

«Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», — отмечено в заявлении.

Также он считает, что против России нужно усилить санкции, более тесно сотрудничать в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря.

Глава Минобороны также подчеркнул, что наиболее убедительным и действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества является «ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе».

Таран подчеркнул, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение Плана действия относительно членства в НАТО (ПДЧ) в нынешнем году.

«Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО», — заявил министр обороны.

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