Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СНБО: На Донбассе возможна эскалация, если Путин так решит

07 апреля 2021, 11:41

СНБО: На Донбассе возможна эскалация, если Путин так решит

Россия стала вести себя активнее у границ с Украиной, однако, как утверждают в Совете национальной безопасности и обороны, российские войска регулярно находятся там еще с 2014 года.

Секретарь Алексей Данилов, комментируя ситуацию с наращиванием войск РФ вблизи границ Украины заявил, что на сегодняшний день есть «определенная активизация всех процессов».

«Давайте скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начались военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов», – сказал Данилов в опубликованном среду утром интервью изданию «Левый берег», отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время эскалации на Донбассе.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что «будет ли обострение, зависит только от Путина», однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.

«С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее», – отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, как Украина будет действовать дальше, секретарь СНБО сказал: «С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека – самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович. Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации», – заявил Данилов.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, потому что наблюдает «повышенную активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».

В США считают, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно, что усиливает позиции Украины для урегулирования ситуации на Донбассе дипломатическим способом.

Еще по теме

Прочее
эскалация конфликт на Донбассе
Организации
Снбо

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:22
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
10:57
На шахте в Донецке остановлена вентиляция: под землей больше 300 горняков, их эвакуируют
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
00:34
«Главное — отработать механизм». Пушилин назвал причину старта призыва в «Л-ДНР»
23:00
ОБСЕ рассказала о гибели ребенка в поселке на Донбассе
22:56
«ЛНР»: Подросток погиб в результате подрыва, еще один ранен
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 апреля
20:11
Из-за обстрела обесточена насосная станция Южнодонбасского водопровода. Без воды — города по обе стороны конфликта
16:09
Перебрасывают технику, отнимают джипы: В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий, сообщают правозащитники
12:51
Украина просит ОБСЕ верифицировать сообщение «ДНР» о гибели ребенка якобы из-за ВСУ
11:43
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
все новости
12:22
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
12:21
Бригады готовятся к запуску насосной станции Южнодонбасского водопровода. Без воды — более 250 тысяч человек
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
11:44
Четыре пациента с COVID-19 умерли на Луганщине. За сутки — 254 новых случая
11:41
СНБО: На Донбассе возможна эскалация, если Путин так решит
10:57
На шахте в Донецке остановлена вентиляция: под землей больше 300 горняков, их эвакуируют
10:17
На Донетчине COVID-19 выявили еще у 650 человек, 30 пациентов умерли
10:06
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
09:34
Зеленский встретится с военными на Донбассе
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
09:02
На Донбассе нашли и обезвредили более 70 тысяч мин
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
08:19
В Украине за сутки выявили 15 415 заболевших COVID-19
все новости
ВИДЕО
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция