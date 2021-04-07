Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины «никому не угрожает», а срок ее нахождения там будет определять руководство России, передает российский «Интерфакс».



Он утверждает, что «Россия никому не угрожала и не угрожает. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным».



Отвечая на вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи границ с Украиной, Песков заявил: «Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим».



При этом он добавил, что не обладает «информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск».

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.