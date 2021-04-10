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Резников о войне с Россией: Риски минимальны, но всегда есть «эксцесс исполнителя»

10 апреля 2021, 16:14

Резников о войне с Россией: Риски минимальны, но всегда есть «эксцесс исполнителя»

Риск масштабных боевых действий между Украиной и Россией минимален, но все же есть, считает вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В интервью «ВВС. Украина» он высказал убежденность в том, что для России война будет неудобной, так как у Украины есть международная поддержка.

«Обсуждать, помощь будет конкретно, неуместно, я не военный. Это будет достаточно понятная реакция для РФ, которая будет им неудобной», – сказал Резников.

Он добавил, что политическое руководство РФ – «невероятно прагматичные, практичные и разумные люди», которые просчитывают свои поступки на международной арене.

«Главная их цель – привлечь внимание, "садитесь с нами за стол переговоров на высоком уровне", и переключить внимание внутреннего потребителя на внешний фактор. Вот две их цели, для этого не нужно лить кровь российских граждан. Риски того, что будет жесткий санкционный вариант являются большими», – считает вице-премьер.

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Но при этом Резников не исключает, что может произойти «эксцесс исполнителя» и военная обстановка накалится еще больше.

«В уголовном праве есть такое понятие, как эксцесс исполнителя. Условно говоря, кому поручили кого-то побить, а он вдруг убил. В таком случае организатор несет ответственность за то, что на самом деле заказывал, а не за то, что произошло на самом деле. А тот, кто совершил преступление, –  уже за последствия», – пояснил Резников.

Исполнителями в данном случае выступают незаконные вооруженные формирования, при поддержке России.

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«Но, что там происходит непосредственно в окопах, что они пьют, или что они курят, никто не знает. Поэтому все может произойти», – добавил Резников.

В качестве примера он привел сбитый «Боинг» малазийских авиалиний.

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