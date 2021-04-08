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Скопление российских войск у границ Украины: CIT показал полевой лагерь в 250 километрах от Луганщины

08 апреля 2021, 12:36

Скопление российских войск у границ Украины: CIT показал полевой лагерь в 250 километрах от Луганщины

Военный лагерь в приграничном с Украиной регионе России Военный лагерь в приграничном с Украиной регионе России

Российская военная техника концентрируется в полевом лагере в приграничной с Украиной Воронежской области РФ. Об этом говорится в публикации Conflict Intelligence Team, которая проанализировала видео из соцсетей и данные сервиса отслеживания вагонов gdevagon.

Лагерь находится к югу от Воронежа — примерно в 250 километрах езды от границы с Харьковской и подконтрольной Украине частью Луганской областями. Значительная часть техники относится к Центральному военному округу (ЦВО) — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров по железной дороге.

Изучая переброску частей ЦВО по железной дороге к границе исследователи установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа. Станция Тресвятская расположена в относительно малолюдной местности, а Масловка — практически в городской черте. Поэтому в районе последней пользователи соцсетей сняли несколько видео.

@aleksei__36

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♬ оригинальный звук - aleksei__36


Расследователи из Bellingcat и команды видеорасследований New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне «Погоново» к югу от Воронежа. Палатки появились на полигоне в конце марта — начале апреля. На снимках видны сотни единиц военной техники.

При этом в 2014 и 2015 годах, во время активных действий российских регулярных частей на Донбассе, их лагеря располагались куда ближе к границе, отмечают в СIT.

Однако есть свидетельства и того, что российская техника дислоцируется и южнее — в районе города Острогожск Воронежской области. Это примерно 150 километров от границы.

«Концентрация российских сил в Воронежской области вызывает опасения в первую очередь потому, что ее невозможно объяснить не только учениями, но даже приготовлениями к украинскому наступлению, которое продолжают предсказывать в "республиках" Донбасса», — отмечают в CIT.

Воронежская область граничит не с подконтрольной группировкам «ЛНР » или «ДНР» районами, а с подконтрольной Украине территорией. «Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характе», — констатировали исследователи.

Однако даже в этом случае они не берутся однозначно утверждать о неминуемом вторжении российских войск на подконтрольную Украине территорию. «Если целью Кремля действительно является давление на Киев и Вашингтон, то вполне логично было бы расположить войска достаточно угрожающим образом — например, через границу от Харькова и подконтрольной Луганщины», — резюмировали в CIT.

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