Российская военная техника концентрируется в полевом лагере в приграничной с Украиной Воронежской области РФ. Об этом говорится в публикации Conflict Intelligence Team, которая проанализировала видео из соцсетей и данные сервиса отслеживания вагонов gdevagon.



Лагерь находится к югу от Воронежа — примерно в 250 километрах езды от границы с Харьковской и подконтрольной Украине частью Луганской областями. Значительная часть техники относится к Центральному военному округу (ЦВО) — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров по железной дороге.



Изучая переброску частей ЦВО по железной дороге к границе исследователи установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа. Станция Тресвятская расположена в относительно малолюдной местности, а Масловка — практически в городской черте. Поэтому в районе последней пользователи соцсетей сняли несколько видео.



Расследователи из Bellingcat и команды видеорасследований New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне «Погоново» к югу от Воронежа. Палатки появились на полигоне в конце марта — начале апреля. На снимках видны сотни единиц военной техники.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q