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Кравчук: Россия по-прежнему отвергает предложения Украины во время переговоров

10 апреля 2021, 16:50

Кравчук: Россия по-прежнему отвергает предложения Украины во время переговоров

На переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Украина регулярно предлагает механизмы для взаимодействия с российской стороной. Однако, как сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Россия отвергает предложения Украины.

Одно из таких предложений, по его словам, украинская сторона выдвинула совсем недавно.   

«Вот только что подписал [документ], чтобы мы немедленно изучали, и принимали меры, при случае, скажем, убийства солдата, независимо с той стороны, или с этой стороны, – миссией ОБСЕ создается специальная группа, изучает, и по горячему немедленно созывается рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рассматривает, принимает решение, и действия незамедлительны. То есть Украина постоянно предлагает не просто слова, а механизмы – это очень важно. Механизмы. Отказываются. Россия отказывается. Ну, сегодня отказалась, завтра отказалась, послезавтра отказалась, но в конце концов здравый смысл должен возобладать, потому что все же видят – там нет политики. Там есть конкретные предложения, там есть механизмы, там задействуются специальные люди и группы, которые наблюдают, и которые оценивают, и принимают решения: что здесь плохого?», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».

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Кремль неоднократно высказывал недовольство тем, что украинская власть продолжает отказываться вести переговоры с пророссийскими группировками «ДНР» и «ЛНР». Россия не признает себя стороной конфликта. 

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