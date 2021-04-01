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Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

01 апреля 2021, 13:01

Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

В рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группе 14 апреля стороны обсудят разминирование территории к пасхальным праздникам и возвращение к соблюдению режима прекращения огня. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

«Мы этот вопрос [разминирования] поднимем, как и должно быть, потому что впереди Пасха и люди будут больше ходить на кладбища, будут больше двигаться по территории. Необходимо думать про разминирование и его контроль», — сказал он.

Кравчук напомнил, что необходимо принять шаги и решения, которые обеспечат прекращение огня. 

«Когда это будет решено, будут решаться политические вопросы, вопросы безопасности и другие вопросы. Таким образом, мы будет двигаться вперёд к миру», — резюмировал он.

На заседании ТКГ 31 марта украинская делегация предложила с 1 апреля установить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако представители российской делегации не поддержали это предложение.

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