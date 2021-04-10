Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников пояснил, почему считает неуместным продолжать переговоры о судьбе Донбасса в Минске. Ранее он высказал свое личное мнение о том, что украинской делегации не стоит летать в столицу Беларуси на переговоры Трехсторонней контактной группы.



Резников отметил, что это снова станет реальным не только после снятия противоэпидемиологических ограничений, но и после того, как «международное сообщество официально скажет: в Беларуси все ок». Ранее Киев не признал результаты белорусских президентских выборов.



«В свое время он (Александр Лукашенко, – ред.) официально признанный президент, которого признали лидеры нормандского формата, будучи у него в гостях, обеспечил независимую площадку. Это давало ему мандат принимать нас, и я отдаю должное, нас очень гостеприимно принимали в Минске. Но после того, как мы перестали его официально признавать, мы не можем ехать как официальная делегация, потому что у нас нет доверия. Кто нас принимает? Кто гарантирует нам безопасность? Раньше это гарантировал по сути президент Лукашенко, а сейчас?» – сказал Резников в интервью «ВВС. Украина».



Резников добавил, что никаких консультаций по этому поводу с ОБСЕ и представителями российской делегации в ТКГ не было – пока это не стоит на повестке дня.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет определенной позиции по вопросу переноса заседаний ТКГ из Минска.



Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.