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Арестович объяснил слова Кравчука о дополнительных мерах контроля режима «тишины» на Донбассе

10 апреля 2021, 22:41

Арестович объяснил слова Кравчука о дополнительных мерах контроля режима «тишины» на Донбассе

Предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о новом механизме взаимодействия с российской стороной для контроля режима прекращения огня не предусматривает создание совместной группы с участием ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО. Эту позицию разъяснил «Новостям Донбасса» советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» Леонид Кравчук озвучил, что в ОБСЕ направлено новое предложение с украинской стороны. 

«Я подписал письмо к госпоже Хайди Грау с просьбой немедленно обсудить вопрос – сначала на заседании группы по безопасности, а потом, при необходимости, вынести его на заседание ТКГ – о дополнительных мерах по координации контроля с участием ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО при участии наблюдательной миссии ОБСЕ для немедленного реагирования на нарушения решения, принятого 22 июля прошлого года по прекращению огня и объявлению всеобщей тишины. Чтобы мы немедленно изучали, и принимали меры, при случае, скажем, убийства солдата, независимо с той стороны, или с этой стороны, – миссией ОБСЕ создается специальная группа, изучает, и по горячему немедленно созывается рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рассматривает, принимает решение, и действия незамедлительны», – сказал Кравчук. 

Некоторые восприняли его заявление как предложение совместно контролировать соблюдение режима «тишины» при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО. Однако это не так, пояснил Алексей Арестович.

«Он [Кравчук] никогда не согласился бы на признание ТОРДЛОУ (временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины – Ред.), только российской стороны. Разговоры о совершенствовании координационного механизма ведутся, но с нашей стороны – при любых обстоятельствах через ОБСЕ/СЦКК. Например, обмен документами, свидетельствующими о смерти или ранении конкретных лиц», – отметил Арестович.

По его словам, Кравчук цитирует минский «Комплекс мер» так, как он был подписан.

«А там – "вооруженные формирования ОРДЛО". Российская сторона призвана оказать на них "влияние". Читайте – подтвердить контроль и взять политическую ответственность», – добавил советник украинской делегации в ТКГ.

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