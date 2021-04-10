Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей критически высказался по поводу предложения главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в Польшу, передает БЕЛТА.



«Что касается заявления господина Кравчука, президент Беларуси много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлечены по просьбе и Украины, и Германии, и России‚ и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы Трехсторонней контактной группы (организационное, протокольное, техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ», – заявил Макей в эфире одного из белорусских телеканалов.



По словам главы МИД Беларуси, «подобного рода "вакханалия" вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске».



«Неважно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат», – заявил Макей.



Предложение Леонида Кравчука проводить заседания ТКГ в Польше как в нейтральной стране он назвал «смехотворным». «Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но, вы знаете, вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Более "нейтральной" страны, чем Польша, наверное, во всем мире не сыскать», – заявил глава белорусского МИД.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.