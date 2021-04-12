Зеленский еще 26 марта предложил переговоры с Путиным, но ответа не последовало

Президент Владимир Зеленский направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации на Донбассе сразу после гибели четверых украинских военных в результате обстрела под поселком Шумы Донецкой области 26 марта.



Об этом рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель агентству «Интерфакс-Украина».



В разговоре с Reuters Мендель отметила: «Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога».



В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не видел такой просьбы о переговорах «в последние дни» и не знал, что она поступала недавно.



Когда его спросили, есть ли Путину что сказать Зеленскому, Песков ответил, что надеется, что «политическая мудрость» возобладает в Киеве. Представитель Кремля добавил, что Путину «всегда, есть что сказать», когда дело доходит до деэскалации и предотвращения потенциальной войны.



При этом Мендель сказала Reuters, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военнослужащих в оккупированном Крыму. Эти цифры выше, чем те, которые ранее озвучивал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в парламенте в марте.



Зеленский должен отправиться в Париж, где со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудит скопление российских войск у границы и эскалацию конфликта на Донбассе, добавила пресс-секретарь украинского лидера.



Визит Зеленского в столицу Франции ожидается до конца этой недели.