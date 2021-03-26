Сегодня, 26 марта, в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"», – говорится в сообщении.



В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.



На обстрел боевиков украинские военные открывали ответный огонь.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.