Незаконные вооруженные формирования провели дистанционное минирование в поселке Зайцево на Донетчине, пытаясь выдать это за действия украинских военных. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».



«Сегодня, 12 апреля, оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва», – говорится в сообщении.



Как подчеркивают в ОТГ «Север», Украина, согласно Оттавской конвенции, до 2011 года под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот, отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию, и эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ.



О действиях вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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