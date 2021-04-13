Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили шаги по сдерживанию РФ от дальнейшей эскалации вдоль границ с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.



«Россия стягивает войска не просто к границе с Украиной, а по сути, к границе демократического мира. За ним, на тысячи километров к северу и востоку, демократии нет. По сути, Украина уже более семи лет защищает и себя, и демократический мир от агрессии авторитарной России», — заявил Кулеба.



В свою очередь, Блинкен заверил, что США продолжают стойко стоять на стороне Украины в ее противодействии российской агрессии.



Во время встречи также было уделено внимание путям углубления военно-политического сотрудничества и расширения стратегического партнерства Украины и США. В частности, обсуждались способы более активного привлечения США в процесс политико-дипломатического урегулирования на Донбассе.



Также собеседники уделили особое внимание дальнейшим внутренним трансформациям Украины, в частности необходимым для вступления в НАТО, добавили в МИД.

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