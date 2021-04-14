ОПОРА: Мэр Славянска не туда обратился, требуя распустить горсовет

Глава военно-гражданской администрации не имеет полномочий назначать досрочные выборы местного совета. Это решение может принять только Верховная Рада, но при наличии соответствующих оснований. Так прокомментировала «Новостям Донбасса» ситуацию с перевыборами в Славянске старшая советница по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.



Она отметила, что в настоящее время полномочия Славянского городского совета не прекращены.



«В соответствии со статьей 78 закона о местном самоуправлении полномочия городского совета могут быть досрочно прекращены в случаях, если совет принял решение с нарушением Конституции Украины, этого и других законов, прав и свобод граждан, игнорируя при этом требования компетентных органов о приведении этих решений в соответствие с законом; если сессии совета не проводятся без уважительных причин в сроки, установленные настоящим законом, или совет не решает вопросы, отнесенные к его ведению», – пояснила юрист.



По ее словам, при наличии таких оснований и решений суда о признании актов совета незаконными, а также выводов соответствующего комитета Верховной Рады назначить внеочередные выборы совета может Верховная Рада Украины. Вопрос о назначении парламентом внеочередных выборов совета может подниматься перед Верховной Радой Украины городским головой.



В случаях, предусмотренных законами Украины «О военно-гражданских администрациях» и «О правовом режиме военного положения» полномочия совета досрочно прекращаются со дня вступления в силу указа президента Украины.



«Таким образом, законом Украины о местном самоуправлении не предусмотрены обращения городского головы к главе военно-гражданской администрации о прекращении полномочий местного совета. Председатель военно-гражданской администрации не наделен полномочиями по назначению досрочных выборов городского совета. Кроме того, ничего неизвестно о решении судов, которые бы свидетельствовали о незаконности решений или бездействии Славянского городского совета, или о соответствующих выводах профильного парламентского комитета», – подытожила представительница ОПОРЫ.

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию. Как предлагает Лях, ВГА должна функционировать до досрочного прекращения полномочий Славянского горсовета текущего созыва и назначения внеочередных выборов.