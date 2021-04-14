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Мэр Славянска попросил ввести военно-гражданскую администрацию и хочет перевыборов горсовета

14 апреля 2021, 11:01

Мэр Славянска попросил ввести военно-гражданскую администрацию и хочет перевыборов горсовета

Мэр Славянска Вадим Лях призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-цивильную администрацию. Об этом говорится в письме Ляха к Кириленко, которое мэр зачитал в видеообращени на Facebook.

«Мы оказались заложниками ситуации, в которой депутатское большинство не смогло смириться с результатами выборов и теперь пытается отыграть все обратно. Мне не дают нормально работать, шантажируют. Но дело не во мне — дело в Славянске. Депутаты от большинства хотят введения ВЦА? Я пойду навстречу их желанию», — подчеркнул Лях.

Он считает неконструктивной позицией местных депутатов от фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партии мира и развития» и обвинил их в саботаже. «За период с 1 января по 31 марта 2021 года проведено 5 сессий Совета. Второе пленарное заседание 4-й сессии я был вынужден был переносить 4 раза из-за отсутствия достаточного количества депутатов [вышеупомянутых фракций]», — рассказал Лях и напомнил, что горсовет до сих пор не принял бюджет громады на текущий год.

Он уточнил, что проект решения горсовета о бюджете Славянской городской территориальной громады выносился на рассмотрение комиссии 14 раз, рассматривался на двух пленарных заседаниях Совета, но так и не был принят.

Городской голова добавил, что не видит другого выхода и что, «Славянску нужна перезагрузка».

«Поверьте, мне нелегко далось это решение. Но меня к нему вынудили. Не нужно пугаться аббревиатуры ВЦА. Для обычных людей жизнь не изменится. Будет глава ВЦА. Он примет решение о бюджете. Будет ремонт дорог, реконструкция моста, пойдут все необходимые выплаты и зарплаты», — пояснил свою позицию мэр в посте.

Как предлагает Лях, военно-цивильная администрация должна функционировать до досрочного прекращения полномочий Славянского горсовета текущего созыва и назначения внеочередных выборов.

Обновлено. Глава военно-гражданской администрации не имеет полномочий назначать досрочные выборы местного совета, объяснили «Новостям Донбасса» в ОПРОРЕ. Это решение может принять только Верховная Рада, но при наличии соответствующих оснований.

В начале марта глава ДонОГА Павел Кириленко говорил, что введение военно-гражданской администрации в Славянске не планируется.

Как правило, ВЦА создавались указом президента Украины в громадах вдоль линии соприкосновения ввиду невозможности провести там выборы из-за близости к линии фронта.

 

 

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