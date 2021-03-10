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Глава ДонОГА рассказал, будет ли вводиться военно-гражданская администрация в Славянске

10 марта 2021, 15:00

Глава ДонОГА рассказал, будет ли вводиться военно-гражданская администрация в Славянске

В Славянске не планируется вводить военно-гражданскую администрацию. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в программе «На самом деле: Донбасс» телеканала «Дом».  

Он отметил, что в целом считает военно-гражданские администрации эффективными. Они создавались указом президента Украины в громадах вдоль линии соприкосновения ввиду невозможности провести там выборы из-за близости к линии фронта, и это было необходимой мерой.  

По словам Кириленко, ВГА позволяют обеспечить оперативность, своевременность, четкий, жесткий контроль и возможность законно принимать более быстрые, оперативные решения.

«Славянск. Ни в планах, ни в целях по поводу создания ВГА вообще не стоял город Славянск. Какие бы политические силы там не манипулировали этим вопросом», – подчеркнул глава области.

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Он добавил, что Славянск не находится на линии соприкосновения. Однако в статье 3 закона о военно-гражданских администрациях говорится, что невыполнение депутатами своих обязанностей, самороспуск и проч. (там есть исчерпывающий перечень) ведет к введению военно-гражданских администраций.

«Выборы в Славянске прошли 25 октября, по избранию мэра был второй тур. Есть избранный уже глава территориальной громады, ее территория расширилась. Сегодня уже март. По состоянию на сегодня секретарь горсовета избран, но бюджет громады не принят. Согласно Бюджетному кодексу, в такой ситуации громада может существовать в формате 1/12 бюджета на год, но это – непринятие бюджетных программ», – обозначил текущую ситуацию в городе Кириленко.

Он также отметил, что в последнее время добавилась еще и проблема аварийного коммунального моста громады, который нуждается в ремонте. А этот вопрос находится исключительно в компетенции местной громады и органов местного самоуправления.

«В данной ситуации то, как развиваются события в Славянске, я могу прокомментировать только одним образом: весь депутатский корпус избранный, который давал свои предвыборные обещания – кто шел на руководителя громады, кто шел от разных политических сил в депутаты, – вопреки своим обещаниям и программам все преследуют свои сугубо личные политические интересы», – заключил Кириленко.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. 5 марта горсовет уже в третий раз не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Из 38 депутатов присутствовали 13. Полностью не явились на заседание депутаты фракции ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». 

В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.

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