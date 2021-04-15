СМИ анонсировали новые санкции США против РФ. В Кремле ответили, что это не поспособствует встрече Байдена с Путиным

США подготовили новые санкции против России, сообщили американские СМИ. Ожидается, что об ограничениях могут официально объявить уже 15 апреля.



По информации Bloomberg, санкции затронут около 10 человек, в том числе связанных с российским правительством и спецслужбами, и около 20 компаний. Reuters пишет, что под ограничения попадут 30 компаний.



Также США планируют выслать из страны около 10 российских официальных лиц, узнал Bloomberg. Агентство уже писало, что речь может идти о высылке российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием.



Кроме того, власти Соединенных Штатов собираются ввести ограничения против российского суверенного долга. По данным The Wall Street Journal, после 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, российского министерства финансов и Фонда национального благосостояния.



По данным американских СМИ, новые санкции связаны с участием России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года, кибератаке на государственные ведомства США и сговоре России с талибами против американцев в Афганистане. Белый дом еще в феврале заявил, что планирует санкции из-за этих действий, обвиняя в них Россию.



На перспективу новых санкций со стороны США уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкции не поспособствуют встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.



«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно. А помешают или не помешают — это будет решение президента. Было предложение [о встрече] от президента США, далее это будет предметом для решения президента России», — сказал Песков журналистам.

Анонсируемы санкции станут вторым пакетом ограничений против России, подготовленных администрацией нового президента США Джо Байдена. В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.