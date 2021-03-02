ЕС и США ввели санкции против чиновников РФ из-за ситуации с Навальным

Евросоюз и США ввели санкции в отношении высокопоставленных чиновников России из-за ареста и преследования оппозиционера Алексея Навального, передает «Новая газета».



Под санкции ЕС попали генпрокурор России Игорь Краснов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. В официальном издании ЕС опубликовали список российских силовиков, попавших под санкции из-за ареста Навального.



США также ввели санкции из-за преследования российского оппозиционера, которые касаются семи «высокопоставленных представителей» российских властей. Кроме того, в список войдут 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия». Санкции будут включать экспортные и визовые ограничения.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В декабре ФБК и журналисты выяснили, что за отравлением стояли сотрудники ФСБ России.



В аэропорту политика задержали полицейские, потому что он находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по уголовному делу «Ив Роше» 2014 года. При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор несправедливым, но в России он отменен не был.



2 февраля Алексея Навального приговорили к заключению на три с половиной года в колонии общего режима. Симоновский суд Москвы отменил условный срок для политика по делу «Ив Роше», заменив его на реальный.

20 февраля Алексею Навальному суд назначил штраф в сумме 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции РФ. Помимо выплаты штрафа, Навальный также должен будет провести 2 года 5 месяцев в колонии общего режима из-за замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше».



Главы МИД стран ЕС достигли политического решения о введении санкций против России в связи с преследованием оппозиционера Алексея Навального 22 февраля.