Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Байден в разговоре с Путиным обсудил Украину и скопление российских войск у границ

13 апреля 2021, 18:47

Байден в разговоре с Путиным обсудил Украину и скопление российских войск у границ

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о переброске российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», – говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Байден от имени США выступил с поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости незамедлительного прекращения наращивания военного присутствия РФ у границы Украины. 

Читайте также:

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО скопление войск на росийско-украинской границе

Дополняется...

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Джозеф Байден
Места
Сша-Россия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
В «ДНР» начали обучать военному делу первых «призывников»
13:30
«ДНР» зовет дончан на акцию «Бессмертный полк», о пандемии не упоминает
12:50
«ЛНР» сообщила о 6 новых смертях от ковида
11:08
«ДНР» обновила ковид-статистику: еще 11 смертей и 69 заболевших
09:17
На Донетчине боевики обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
22:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля
20:22
Боевики под видом украинских военных дистанционно заминировали гражданский сектор поселка Зайцево – ОТГ «Север»
09:26
«ЛНР»: Медики за сутки зарегистрировали пять летальных случаев от ковида
00:15
Главные события Донбасса за неделю
21:25
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
все новости
18:47
Байден в разговоре с Путиным обсудил Украину и скопление российских войск у границ
18:31
Проблемы с экспортом вторых доз вакцины AstraZeneca: Степанов назвал альтернативы
18:19
НАБУ подозревает владельца «Альткома» в даче взятки главе «Укравтодора» времен Порошенко
18:08
Машиниста Волновахского депо за подкуп следователя полиции посадили на 4 года
18:07
Штаб: Три нарушения «тишины» за сутки. Один погибший военный, двое ранены
17:41
Le Figaro: Зеленский посетит Францию в пятницу
17:32
Заседание политгруппы ТКГ снова сорвано: «ДНР» открыла дело против Казанского
17:15
Спецпроект. Азовское море: Курорты Донецкой области сняли в 3D с воздуха
16:59
Жителя Мариуполя будут судить за призывы в соцсетях изменить границы Украины
16:38
Прокуратура Луганщины вычислила троих сотрудников «МГБ ЛНР»
16:16
Коронавирус на Луганщине: 252 новых случая и восемь смертей
15:35
В России заявили о переброске военных сил на свои западные границы
15:07
В «ДНР» начали обучать военному делу первых «призывников»
14:52
Ермак предлагает США разместить в Украине ракетные комплексы Patriot
14:06
Почта и банк – самые популярные услуги, которыми воспользовались на КПВВ Донбасса
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция