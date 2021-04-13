Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о переброске российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом. Об этом сообщил Белый дом.



«Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», – говорится в заявлении Белого дома.



Отмечается, что Байден от имени США выступил с поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости незамедлительного прекращения наращивания военного присутствия РФ у границы Украины.

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