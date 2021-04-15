Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Об этом сообщает Белый дом.



В частности, американские власти высылают из страны 10 российских дипломатов. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центрабанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.



Кроме того, США назвал Службу внешней разведки РФ ответственной за кибератаку на SolarWinds.



Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из России, связанных с вмешательством в выборы США.

В Кремле, комментируя перспективу введения американских санкций против РФ, заявили, что они не поспособствуют встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.



Новые санкции стали вторым пакетом ограничений против России, подготовленных администрацией нового президента США Джо Байдена. В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.