С нарушением протокола: Глава Еврокомиссии отклонила приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась приехать в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского на празднование Дня независимости и для участия в Крымской платформе. Отказ был направлен за подписью советника фон дер Ляйен Бьерна Зайберта, пишет Politico.



Приглашение Зеленского было направлено в январе.



«Но сделав шаг, который вызвал переполох среди дипломатов ЕС, Зайберт отправил ответное письмо за собственной подписью, чтобы отклонить приглашение и выразить сожаление фон дер Ляйен, а не от имени президента Еврокомиссии, как это принято в протоколе», – сообщает издание.



Европейские дипломаты отмечают, что отклонение такого приглашения может вызвать сомнения относительно решимости фон дер Ляйен продемонстрировать поддержку Украины в то время, когда Россия собирает на своей границе наибольшее количество войск с 2014 года.



Причина отклонения приглашения – «слишком загруженная повестка дня» – также вызвала вопросы у дипломатов, учитывая, что события в Киеве назначены на 23 и 24 августа, время, когда Брюссель и институты ЕС почти закрыты на летние каникулы.



Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отказался комментировать письмо.

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